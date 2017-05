Drenthe investeert vijf miljoen in landbouwsector

De veeteelt is volgens Gedeputeerde Staten een extra investering nodig (foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

ASSEN - De provincie Drenthe gaat de komende jaren vijf miljoen euro investeren in de landbouwsector. Dat hebben Gedeputeerde Staten in samenwerking met de landbouwsector en belangenorganisaties besloten.

Samen beginnen ze het project 'Van boer naar bord en bloemenvaas'. Dat project is bedoeld om de toekomstgerichte landbouw te verbeteren.



Belangrijk voor Drenthe

"De landbouwsector is nu en in de toekomst belangrijk voor Drenthe: driekwart van het grondgebied is agrarisch en we praten over 24.000 arbeidsplaatsen in deze sector", vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. "Uit de vele keukentafelgesprekken met ondernemers en belangenorganisaties heb ik ervaren dat in Drenthe een enorme drive is om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. Wat ons betreft zit daar de sleutel voor een gezonde toekomst."



Extra inspanning Veehouderij

Volgens Gedeputeerde Staten krijgt met name de melkveehouderij het zwaar de komende jaren. Daarom wordt er op dat onderdeel extra ingezet. “Dit is nodig voor grondgebonden toekomstgerichte melkveehouderijsector in Drenthe. Goed voor de economie en werkgelegenheid en de leefbaarheid van het platteland", zegt Jumelet.



De totale investering bedraagt € 4.930.000,- tot en met 2020. Binnenkort worden de details van het plan besproken.