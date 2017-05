Man krijgt cel- en werkstraf voor brandstichting

De man kreeg een cel- en werkstraf (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 23-jarige man uit Hoogeveen is voor brandstichting en verboden wapenbezit veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur.

Daarnaast legde de politierechter de man een celstraf van zestig dagen op, waarvan de helft voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel heeft de Hoogevener in voorarrest al uitgezeten.



De man stak op 8 november 2015 in Hoogeveen een auto aan de Kolffstraat in brand. De politie en brandweer waren er snel bij. Getuigen gaven een signalement door van de 23-jarige Hoogevener als de mogelijke brandstichter. Die werd kort daarop aangehouden. Hij droeg een boksbeugel in zijn ondergoed. De man bekende. De eigenaar van de auto had een kortdurende relatie met zijn zus die ineens voorbij bleek te zijn, verklaarde de man aan de rechter.