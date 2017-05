Assenaar krijgt cel voor winkeldiefstallen

De man heeft een drugsverslaging (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN - Een 34-jarige man uit Assen is voor twee winkeldiefstallen en een poging tot diefstal veroordeeld tot zeventig dagen cel.

De man heeft een ellenlang strafblad. Hij kampt met een hardnekkig drugsverslaving, waardoor hij telkens de fout in gaat. Hij was van de veelplegerslijst afgehaald, maar staat daar inmiddels weer op. In de maanden september en oktober stal de man parfum en vier jassen. Ook zag een winkelmedewerker de man opvallend met een hondenriem door de winkel lopen.



De Assenaar bekende de diefstal van parfum en jassen. De hondenriem stopte hij terug in de schap, omdat hij camera's zag hangen. Het is niet gezien dat de man daadwerkelijk met de riem de winkel uit is gelopen, maar de poging tot diefstal achtte de rechter bewezen. De Assenaar komt per direct op vrije voeten, hij heeft de straf in voorarrest uitgezeten.