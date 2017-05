OV-bureau: Meer bussen in nieuwe dienstregeling 2018

OV-bureau wil meer bussen inzetten (foto: Serge Vunkevleugel/RTV Drenthe)

ASSEN - De Qliners tussen Groningen, Assen en Stadskanaal gaan vaker rijden. Ook gaat er een Q-link rijden tussen Klazienaveen en Emmen.

Dat zijn enkele voorstellen in de nieuwe dienstregeling voor 2018 van het OV-bureau Groningen Drenthe. Met de wijzigingen wil het OV-bureau inspelen op de reizigersgroei. Voor de maatregelen is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar.



Volgens het OV-bureau is de afgelopen jaren het aantal busreizigers tussen de steden en tussen de regio en steden flink toegenomen. Om dit op te vangen gaan Qliner 309 tussen Assen en Groningen en Qliner 312 tussen Stadskanaal, Gieten en Groningen vaker rijden. Ook komen er nieuwe vaste verbindingen in het basisnet.



In een enkel geval gaan op een lijn minder bussen rijden door een daling van het aantal passagiers. Zo rijdt lijn 36 tussen Spier en Hoogeveen vanaf de nieuwe dienstregeling alleen nog tijdens de schooluren.