'Nieuwe fietsbrug Marsdijk wordt veel te steil'

ASSEN - De nieuwe fietsbrug bij het Enkheerdpad in de Asser wijk Marsdijk wordt veel te steil voor fietsers. Dat zegt de Fietsersbond Assen.

Volgens de fietsersbond wordt de nieuwe brug zo steil dat je er met een gewone fiets niet omhoog kunt fietsen. "Hij is alleen geschikt voor behoorlijk sportieve fietsers, anderen zullen moeten lopen. En iemand met een rollator of scootmobiel kan er zeker niet overheen", aldus Ada Hengelmolen van de fietsersbond."Bovendien is de rijbaan maar een meter breed met aan weerszijden trappen voor mensen die lopend de brug willen oversteken. Dat is veel te smal. Als je een beetje slingert, ontstaan er gevaarlijke situaties."Volgens de fietsersbond moet het ontwerp van de brug aangepast worden. De brug moet langer en minder steil worden. Eerder had ook GroenLinks in Assen al kritiek op het ontwerp voor de nieuwe fietsbrug.