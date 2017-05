Situatie lid raadscommissie Westerveld 'erg zorgelijk'

Pruntel werd gisteravond in het gemeentehuis onwel (foto: Google Streetview)

DIEVER - Het gaat niet goed met PvdA-comissielid Jan Pruntel uit Havelte. Gisteravond werd Pruntel tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis in Diever onwel. "Zijn situatie is erg zorgelijk", aldus PvdA-fractievoorzitter Jan Puper.





Lees ook: Lid van raadscommissie Westerveld onwel

Puper omschrijft Pruntel als een heel sociale man. In de PvdA-fractie hield hij zich bezig met financiën, sociale zekerheid en welzijn. "Wij zijn erg geschrokken", zegt Puper. Op dit moment is Pruntel volgens hem niet bij kennis. "We hopen op een wonder."Puper omschrijft Pruntel als een heel sociale man. In de PvdA-fractie hield hij zich bezig met financiën, sociale zekerheid en welzijn.