Apple-museum Orvelte wil naar Emmen: 'Gemeente werkt niet echt mee'

Het Apple museum zit nu nog in Orvelte (Foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe)

EMMEN/ORVELTE - Het Apple-museum in Orvelte wil verhuizen naar Emmen. Op de huidige plek is te weinig ruimte voor ontwikkeling, daarom is het museum op zoek naar een grotere plek die beter bereikbaar is.

Eén probleem: de gemeente Emmen werkt niet echt mee in het welkom heten van het Apple museum. "Het is moeilijk om door te dringen in het ambtelijke apparaat", aldus Izaäk Buwalda van het museum.



Apple Museum

Het museum in Orvelte staat vol met spullen van het Amerikaanse computermerk Apple. Vrijwilligers vertellen bezoekers over het ontstaan van de computers, maar er kan ook gespeeld worden op de apparatuur. Het museum wil uitbreiden en heeft grootse plannen in Emmen.



"Wat wij willen doen, is zo overkoepelend, daar hebben wij de gemeente voor nodig", vertelt Buwalda, die al sinds eind vorig jaar contact zoekt met de gemeente Emmen. Het museum wil onder andere Wajongers aan het werk helpen, maar ook werkloze 50+-ers een zinvolle dagbesteding geven. "Orvelte ligt voor die doelgroep niet heel centraal, dan is Emmen een stuk gemakkelijk", aldus Buwalda.



Centrummanager

Buwalda vertelt dat de gemeente het museum steeds doorverwijst naar centrummanager Laurens Meijer. "Prima vent hoor, daar niet van, maar die hebben wij op dit moment niet nodig." Hij wil met de gemeente om tafel om te kijken naar het kostenplaatje van de plannen van het museum en wil hij een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Ook ziet Buwalda graag een intentieverklaring om samen met het onderwijs te werken.



"Het museum zou ideaal zijn voor hbo'ers van hogere scholen in Emmen. We kunnen mensen van de pabo bijvoorbeeld hoofd maken van de afdeling educatieve ontwikkeling of mensen uit de techniek aan de slag laten gaan met de computers." Buwalda is enthousiast en heeft ook al een mogelijke locatie op het oog. Emmen is bezig met een nieuwe centrumvisie waarin staat dat het centrum compacter moet. Het museum ziet daarom een plek op de toegangswegen naar het centrum wel zitten: "Denk aan de Weerdingerstraat of de Wilhelminastraat."



'Laks en lauw'

LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher is niet te spreken over de houding van de gemeente Emmen. Hij stelt het onderwerp morgen aan de kaak tijdens een commissievergadering. "Emmen moet dit soort enthousiaste initiatieven, groot of klein, omarmen. Gedeputeerden Cees Bijl en Henk Jumelet zijn enthousiast, maar ons college reageert laks en lauw."



Het Apple-museum is het enige museum in zijn soort in Nederland. In Europa zitten verder nog musea van het computermerk in het Italiaanse Savona en het Russische Moskou.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden