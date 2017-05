Gesneuvelde Korea-ganger krijgt alsnog onderscheiding dankzij vriend uit Emmen

Ger Achterhof (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

EMMEN - Zesenzestig jaar na zijn heldendaad krijgt de gesneuvelde Korea-veteraan korporaal Pieter Slager postuum een dapperheidsonderscheiding, met dank aan zijn vriend Ger Achterhof uit Emmen.

Slager sneuvelde toen hij gewonde kameraden wilde redden tijdens een vuurgevecht op een helling in Korea. Hij meldde zich als eerste vrijwillig aan om de gewonde militairen op te halen uit een gebied waar gericht geweervuur en mitrailleurvuur stond.



Dodelijk getroffen

"Men zei nog tegen hem: ga nou maar niet, want je moet nog maar zeven dagen dienen", zegt Achterhof. "Maar hij wist waar de gewonde soldaten lagen. Een kameraad wist hij in veiligheid te brengen, maar toen hij met de tweede gewonde op zijn rug liep is hij herhaaldelijk geraakt en uiteindelijk dodelijk getroffen."



Slager werd voor zijn acties in 1951 al voorgedragen voor een onderscheiding, maar toen raakte de voordracht zoek. Daarna weigerden ministers die in onderzoek te nemen.



Ombudsman

Achterhof zette zich 25 jaar in voor de onderscheiding. "Ik liep steeds maar weer tegen een muur, maar uiteindelijk kwam het goed. Ik hoorde dat de ombudsman al twee jaar bezig was om belangen van veteranen te behartigen. We hebben een gesprek gehad en een tijdje daarna kreeg ik een telefoontje dat het erdoor was. Ik ben blij dat het is gelukt. Maar het heeft veel te lang geduurd", aldus Achterhof.



De nabestaanden van Pieter Slager krijgen maandag 15 mei een Bronzen Kruis uitgereikt door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.