Beleef en Doe Festival groeit uit jasje en verkast naar Exloo

Kinderen tijdens het Beleef en Doe Festival. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - De derde editie van het Beleef en Doe Festival in Borger-Odoorn wordt op 15 en 16 september gehouden achter het gemeentehuis in Exloo. "Op de locatie in Odoorn liepen we tegen de grenzen van de groeimogelijkheden aan", aldus organisator Anke Pepping.





"We zagen vorig jaar een flinke groei", vertelt Pepping. "Zowel het aantal aanbieders als de publieke belangstelling verdubbelde. Daarmee liepen we tegen de grenzen aan van wat in Odoorn ook logistiek kon."



Daarom verhuist het Beleef en Doe Festival naar de sportvelden achter het gemeentehuis in Exloo. Ook worden daar nog extra activiteiten georganiseerd, zoals een hardloopwedstrijd door het gemeentehuis. Op 15 september komen scholieren uit Borger-Odoorn naar het festival en op 16 september is iedereen welkom tussen 14.00 en 22.30.

