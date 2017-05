Vijftien jaar zanger Jannes: jubileumconcert in GelreDome

NOORDSCHESCHUT - Volkszanger Jannes uit Noordscheschut geeft op 7 oktober een jubileumconcert in het GelreDome in Arnhem.

Jannes zit dit jaar vijftien jaar in het vak en viert het jubileum met een concert in het voetbalstadion van Vitesse. De kaartverkoop voor het concert is vanavond van start gegaan.Jannes' nieuwste album 'Gevoel van samen zijn' is eveneens sinds vanavond te bestellen. Het album komt officieel op 2 juni uit.In 2012 trad de Emmer zanger op in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Duizenden Drenten trokken toen naar de poptempel.