Schrijver Adriaan van Dis geeft inwoners Amen huiswerk

Schrijver Adriaan van Dis in café de Amer in Amen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

AMEN - Amen maakt zich op voor het literaire festival Zomerzinnen, volgende maand.

Schrijver Adriaan van Dis kwam de buurtschap vandaag warm maken voor het evenement en deed dat met een soort huiswerkopdracht. Alle 35 gezinnen krijgen namelijk een boek van de schrijver in de bus.



Eerste boek

Het eerste boek reikt de schrijver vanmiddag persoonlijk uit aan Anneke Eskens uit Amen: "Ik vind het een ontzettend leuk idee. Ik voel me vereerd." Van Dis is bekend van boeken als 'De Indische Duinen', 'Ik kom terug' en 'Dubbelliefde'. Hij is een van de grote namen op het festival zomerzinnen dat 17 en 18 juni in Amen wordt gehouden.



Vragen

"Bewoners kunnen op zondagochtend 18 juni vragen stellen aan Van Dis, als ze een van de boeken gelezen hebben", zegt Annette Timmer van het festival Zomerzinnen. De inwoners van Amen hebben dus wat te doen de komende weken. Schrijver Van Dis vindt het een beetje eng: "Ik hoop dat de boeken passen bij de mensen die gaan lezen. Normaal koop je zelf iets en nu krijg je het zomaar in je brievenbus."



Literatuur en muziek

In Amen zijn tijdens het festival twee dagen lang allerlei optredens van muzikanten en schrijvers, in tenten, een boerenschuur en in een schaapskooi. Bekende schrijvers die langskomen op Zomerzinnen zijn: Bert Wagendorp, Auke Hulst en Marcel Möhring. Naast de schrijvers zijn er optredens van artiesten als Ernst Jansz, Aafke Romeijn en Jan Rot. Ook is er ruimte voor workshops en straattheater.

Door: Jeroen Kelderman