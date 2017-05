Oud-bankmedewerkers voor rechter voor verduistering erfenis 12-jarige

De rechtbank in Zwolle (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

ZWOLLE - Twee oud-medewerkers van de Friesland Bank (nu Rabobank) staan morgen voor de rechtbank in Zwolle terecht voor verduistering. Het gaat om een 54-jarige man uit Eelderwolde en een 38-jarige man uit Midwolda.

Beide wordt verweten dat zij als bewindvoerders vier miljoen euro aan erfenisgeld van een 12-jarige jongen hebben verspild via beleggingsfonds CEG/Reggehuys.



Rijke familie

CEG/Reggehuys was een beleggingsbedrijf waar de man uit Eelderwolde mede-eigenaar van was. Het bedrijf ging in 2010 failliet. Ongeveer 190 miljoen euro van beleggers in Noord- en Oost-Nederland verdampte, waaronder vier miljoen euro van de jonge rijke erfgenaam, Mick van Riemsdijk. De jongen is een nazaat van de oprichter van het schoonmaakconcern Asito. Hij is inmiddels 21 jaar oud.



Financieel adviseur

De vader van Mick overleed in 2007. Hij had zijn vermogen in handen gelegd van de 54-jarige man uit Eelderwolde, die destijds bankdirecteur was van de Friesland Bank. De man was al jarenlang financieel adviseur van de vermogende familie. Kort daarop verruilde de Eelderwolder zijn directeurschap bij de Friesland Bank voor eenzelfde positie bij een beleggingsfonds. Samen met zijn compagnon uit Midwolda had de man als bewindvoerder toegang tot het vermogen van Mick van Riemsdijk.



Grote bedragen

Volgens het OM werden tot vijf keer toe grote bedragen overgemaakt naar het beleggingsbedrijf. Een notarieel juriste bij de bank zag dit betalingsverkeer, maar sloeg geen alarm. Daarvoor was het vertrouwen in de ex-directeur van de bank nog te groot. De rechter in Almelo besliste vorig jaar in april dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden en de vier miljoen euro aan Van Riemsdijk terug moet betalen. Hiertegen is de bank in hoger beroep gegaan.



De zaak staat als een inhoudelijke behandeling op de agenda van de rechters in Zwolle.