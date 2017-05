KLM meldt zich voor deelname aan DroneHub op Groningen Airport Eelde

EELDE - Onze nationale luchtvaartmaatschappij, KLM, wil op Groningen Airport Eelde proeven doen met de inzet van drones. Met deze drones moeten vliegtuigen worden geïnspecteerd.

De Drentse luchthaven wordt gezien als plek waar in de toekomst drones en onbemande vliegtuigen getest kunnen worden. Daarvoor worden nu partners gezocht.Schiphol is niet geschikt voor proeven. En dus komt de KLM naar Eelde zegt Arnold Rossing van de DroneHub Eelde. "De KLM wil kijken of het mogelijk is om met een drone een vliegtuig te inspecteren op het platform van Schiphol. Dat scheelt tijd en kosten. Het is dan niet nodig om vliegtuigen naar Schiphol-Oost te verplaatsen. Vliegtuigen moeten vliegen en niet stil staan."Naast de KLM hebben ook de KLM Luchtvaartschool en KPN zich gemeld voor proeven. De DroneHub werkt inmiddels ook samen met Luchtverkeersleiding Nederland en de NLR (Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium).Er is wel een probleem. De DroneHub zal moeten wachten met testen op de luchthaven, totdat er definitief een vergunning is. Daarvoor moet de wet gewijzigd worden. Het is nu nog verboden om met drones op Groningen Airport Eelde te vliegen.Voor deze aanpassing van de wet is een nieuw kabinet nodig. En dat is er nog niet. De kabinetsformatie is in volle gang. Dat levert vertraging op. "We hopen op z'n vroegst in september weer een stap te kunnen zetten, maar we zijn afhankelijk van een nieuw kabinet."Wel kan worden begonnen met het testen van drones in een voormalige hangar van de KLM Luchtvaartschool in Eelde. Daar is ook al belangstelling voor.De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde zijn op zoek naar manieren om met bedrijvigheid buiten de passagiersvluchten om geld te verdienen. Daarvoor zijn inmiddels verschillende opties op tafel gelegd.Het varieert van een commercieel verpachte aankomst- en vertrekhal, tot het betalen van een soort bonus door hoteleigenaren die buitenlandse gasten ontvangen die via Eelde reizen.