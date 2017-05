'Groningen moet regie nemen in onderzoek vervuilde COA-gronden Ter Apel'

TER APEL - De provincie Groningen moet de regie nemen in verder onderzoek naar bodemverontreiniging op het COA-terrein in Ter Apel. Een meerderheid in de Provinciale Staten van Groningen dringt daar op aan.

Maar gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil dat vooralsnog niet. "Het is niet onze bevoegdheid", zegt zij tegen RTV Noord In Ter Apel zijn meerdere medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziek. Sommigen zitten al langdurig thuis. Ook schoonmakers en beveiligers kampen met klachten. Bovendien zijn er tal van oud-medewerkers van het voormalige NAVO-depot op die plek, die ook ziek zijn.Ze wijzen stuk voor stuk naar de vervuilde bodem als oorzaak. De plek werd jarenlang gebruikt als stortplaats. Een reconstructie van RTV Noord toonde aan dat die bodemverontreiniging in het verleden nooit voortvarend is aangepakt.Een aantal (oud-)medewerkers van het COA en beveiligingsbedrijf Trigion deelde in het provinciehuis hun emotionele verhaal. Tot voor kort wilden verschillende medewerkers altijd anoniem blijven. Nu doen ze het woord in de openbaarheid. "Ik leef ook in deze angstcultuur", zegt een van hen. "Maar na lang dubben heb ik besloten dat ik ons een gezicht wil geven.""Ik zit al een jaar thuis", vertelt COA-medewerker Sonja Schott. "Dit beheerst niet alleen mijn leven, maar ook dat van mijn kindjes en mijn vriend. Ik heb tal van medische specialisten gezien en ik weet nog steeds niet wat ik heb."Het COA heeft onlangs zelf onderzoek gedaan. Maar dat volstaat niet, vinden de medewerkers. Het medisch onderzoek is onvoldoende en de bodemonderzoeken zijn volgens hen op de verkeerde plek gedaan.Gedeputeerde Homan zegt dat de bevoegdheid voor verder onderzoek niet bij de provincie ligt. "Ik wil het best aanzwengelen en het COA achter de broek aan zitten. Maar de bevoegdheid voor verder onderzoek ligt niet bij ons, maar bij de eigenaar van de grond en dat is het COA." Volgens Homan komt dat omdat er geen spoedeisend gevaar voor de volksgezondheid is. Dat blijkt uit eerder onderzoek.Voor VVD-Statenlid Mirjam Wulfse is dat antwoord niet genoeg. "Als je al jaren blootgesteld bent aan schadelijke stoffen, dan is er misschien geen direct gevaar, maar dat gevaar is er over twintig jaar wel degelijk en dat is hier het geval."Naast de VVD, dringen meer partijen in Groningen er op aan dat de provincie op de een of andere manier de regie neemt. Coalitiepartner SP stelt voor dat Homan het COA aanbiedt de regie te nemen. D66, een andere coalitiepartner, is stelliger. "Verzin een list, maar neem de regie", aldus fractievoorzitter Henri Schijf. "We kunnen zo niet rustig gaan slapen."Gedeputeerde Homan zegt bereid te zijn om aan te bieden de regie te nemen. "Ik zie welke onrust dit met zich mee brengt. Maar nogmaals: de bevoegdheden zijn ook van belang en dit is niet onze bevoegdheid."Eind mei staat de bodemverontreiniging opnieuw op de agenda van Provinciale Staten in Groningen.