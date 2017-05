Falke blijft bij Hurry-Up

Tommie Falke (foto Boudewijn Benting, fotobenting.nl)

HANDBAL - Tommie Falke verdedigt ook komend seizoen de clubkleuren van JMS Hurry-Up. De vlugge hoekspeler zette vandaag zijn handtekening onder een nieuw éénjarig contract.

Falke, die stiekem had gehoopt op een buitenlands avontuur, is blij met de nieuwe verbintenis. "Ik voel me thuis bij Hurry-Up. Ook kijk ik er naar uit om volgend seizoen weer in de BENE-League en Europees te spelen."



De 24-jarige hoekspeler begon zijn handbalcarrière bij SVBO uit Barger-Oosterveld. In 2014 kwam hij via E&O bij Hurry-Up terecht. Bij die laatste club groeide Falke uit tot international.



Eerder werd al bekend dat ook doelman Sven Hemmes en de sterkhouders Vaidas Trainavicius, Ronald Suelmann en Tomas Bernatavicius komend seizoen bij de club uit Zwartemeer blijven.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden