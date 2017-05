ACV haalt sc Heerenveen-talent Hoekstra

VOETBAL - Dennis Hoekstra uit Drachten komt het volgend seizoen uit voor ACV. Hij speelt op dit moment voor sc Heerenveen onder 19, het oudste jeugdteam van de Friese profclub.

Hoekstra (18) is een linkervleugelverdediger die bij Drachtster Boys met voetballen begon. Hij viel op bij de scouts van sc Heerenveen en via de voetbalschool kreeg hij een plek in D1, waar hij twee jaar voor speelde. Daarna keerde hij terug naar Drachtster Boys. Hij maakte er snelle sprongen door de jeugdteams en was als tweedejaars B-junior al aanvoerder van A1. In 2015 stond sc Heerenveen weer op de stoep en hij voetbalde daar vanaf dat moment in het elftal onder 19.Hoekstra kon het komende seizoen aansluiten bij het beloftenteam, maar zag daar vanaf. De reden: “Ik ga in Groningen bedrijfseconomie studeren en daar wil ik me volledig op richten. Door die keuze is professioneel voetballen voor mij niet haalbaar. Ik ben blij dat ik naar ACV ga en dat de club is gepromoveerd. De derde divisie is een goed niveau. En de lange reizen op zaterdag ben ik wel gewend bij sc Heerenveen.”