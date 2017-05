Commissie kritisch op afwijzen bevingsschade Emmen door Witteveen+Bos

EMMEN - De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) kraakt het rapport van ingenieursbedrijf Witteveen+Bos over de schade als gevolg van een aardbeving in Emmen.

Op 30 september 2015 was daar een beving van 2,3 op de schaal van Richter. Er kwamen in totaal 111 schademeldingen binnen, maar volgens Witteveen+Bos kon dat niet aan de aardbeving liggen. Maar dat klopt dus niet, zegt de Tcbb in een rapport dat in handen is van RTV Drenthe.De Tcbb, een onafhankelijke commissie, heeft gekeken naar verschillende aspecten van het rapport van Witteveen+Bos. Na de aardbeving in Emmen kwamen er zoals gezegd 111 schademeldingen binnen, in totaal gaat het om 2300 verschillende schades aan huizen; voornamelijk scheuren. De Tcbb concludeert dat de eindconclusie van Witteveen+Bos onvoldoende is onderbouwd en mogelijk in een aantal individuele gevallen niet juist is.De onafhankelijke commissie stelt dat de onderzoeksmethode van Witteveen+Bos niet geschikt is voor de beoordeling van individuele schades in de verschillende woningen. De Tcbb adviseert dan ook dat er vervolgonderzoek komt door schade-experts op verschillende locaties in Emmen. Mochten inwoners van Emmen het hier niet mee eens zijn, hebben zij ook nog recht op een contra-expertise. Als ze er dan nog niet uitkomen, adviseert de Tcbb een gang naar de rechter.Harry Leutscher, LEF!-raadslid in Emmen, vraagt vanavond tijdens de commissievergadering om actie van burgemeester Eric van Oosterhout. Hij vindt dat de burgemeester actief achter de inwoners van zijn gemeente moet staan en voor hen moet opkomen. De LEF!-fractie organiseerde eerder al een themabijeenkomst over de bevingsschade in Emmen.Het rapport van Witteveen+Bos werd eerder door internationale onderzoekers afgekraakt. Die stelden dat het rapport niet deugt en dat het ingenieursbureau te kort door de bocht gaat bij het trekken van conclusies.Theo Salet van Witteveen+Bos reageerde toen dat hij het oordeel van de onderzoekers pijnlijk vond en zich niet te herkennen in de kritiek. “We hebben juist ons best gedaan om onderzoek te doen naar de beleving van de bewoners. En om aan hen tegemoet te komen en duidelijkheid te geven over wat hier aan de hand is in dit gebied", reageerde Salet toen. Volgens hem is de kans dat een aardbeving schade aanricht aan huizen net zo klein als de kans dat een dijk doorbreekt