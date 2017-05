'Emmen doet lacherig over aardbevingen'

EMMEN - De gemeente Emmen heeft te lang aan de zijlijn gestaan als het gaat om schades door aardbevingen daar. Dat vindt raadslid Harry Leutscher van partij LEF!. "Het is tijd dat onze burgemeester zich hier nu mee gaat bemoeien", stelt Leutscher.

Gisteravond kreeg RTV Drenthe een brief in handen van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Die onafhankelijke commissie zegt dat schades aan huizen in Emmen mogelijk toch zijn ontstaan door de aardbeving van 30 september 2015.Na die aardbeving meldden 111 mensen in totaal 2300 schades aan hun huizen. Onderzoeksbureau Witteveen+Bos werd ingeschakeld om die schades te onderzoeken. Het bureau concludeerde uiteindelijk dat de schades niet een gevolg van de aardbeving zijn.Maar de Tcbb schrijft in de brief het niet eens te zijn met die conclusie. Zowel sommige onderzoeksmethoden als de daarop gebaseerde conclusies worden door de commissie onbetrouwbaar genoemd. En dat betekent dat schades soms toch een gevolg zijn van de aardbeving kunnen zijn."Wij waren absoluut niet verrast", vertelt Leutscher over het oordeel van de Tcbb. "Eerder waren namelijk ook internationale onderzoekers al kritisch over het rapport." De Tcbb komt nu tot diezelfde conclusie.Leutscher zegt het gevoel te hebben dat de gemeente Emmen de aardbevingsproblematiek niet serieus neemt. "In de gemeenteraad van Emmen werd in het najaar zelfs een beetje lacherig gedaan over de conclusie van die internationale onderzoekers, dat het rapport van Witteveen+Bos aan alle kanten rammelde.""Het meest dramatische vind ik dat deze brief van de technische commissie al op 14 februari is verstuurd naar het ministerie, maar voor mij lijkt het erop dat het college hier nog niet vanaf wist. En dat betekent voor mij dat de gemeente Emmen ook niet serieus wordt genomen. Daarom is het tijd dat onze burgemeester zich nu met de problematiek gaat bemoeien."