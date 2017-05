Stelling: Ik kijk liever naar Ajax dan naar het Songfestival

O'G3NE tijdens een repetitie in Kiev (ANP Kippa / Sander Koning)

ASSEN - Wie heeft de macht over de afstandsbediening thuis? Dat is vanavond een belangrijke vraag. Want stem je af op de halve finale van het Eurovisie Songfestival? Of kijk je de return Lyon - Ajax in de halve finale van de Europa League?





In Lyon speelt Ajax de return tegen Olympique Lyon. Vorige week won de club nog met 4-1 in de thuiswedstrijd van de Franse ploeg. Als ze vanavond goed spelen, kan Ajax de finale van de Europa League halen.



Stelling

Waar stemt u vanavond op af?





Leste Ronde

Vorige stelling

Gisteren vroegen we u of ouders meer stress hebben van de eindexamens dan hun kinderen. Ruim 60 procent denkt dat dat zo is. Iets minder dan 40 procent vindt van niet. In totaal stemden 438 mensen.