Wasplaats voor fietsen en paarden geopend op Holtingerveld

De eerste groepen proberen voorzichtig de nieuwe wasstraat (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

HAVELTE - Nooit meer met de auto vol modder huiswaarts na het moutainbiken. Met de komst van de nieuwe wasplaatst op het Holtingerveld is dat mogelijk.

Niet alleen voor een schone fiets kun je er terecht, ook een paard wordt er weer fris en schoon. Wethouder Klaas Smidt van de gemeente Westerveld opende het spoelplaatsje. "Dat is ook nodig, want er worden hier ook heel veel honden uitgelaten. Hardgelopen, trainen, mountainbiken, paardrijden, alles komt hier voor", vertelt Smidt.



Verwennerij

De spoelplaats zit er dus niet voor niets. "Dat komt eigenlijk omdat we de bedoeling hebben om de gast hier te verwennen. Los van wat er te zien is, willen we de gast in de beleving helpen en willen we ook helpen om weer schoon thuis te komen", vertelt de wethouder.



Samen met de gemeenteraad werd besloten om het de wasplek te realiseren en dat ging zonder problemen. "Dit was vlotter voor elkaar dan het infocentrum", grapt Smidt.



500 leden

Op het Holtingerveld zijn allerlei activiteiten, maar vooral de mountainbikers spelen een grote rol in het gebied. De vereniging die gebruikt maakt van de ruim vijftig kilometer aan routes telt zo'n vijfhonderd leden en die komen geregeld vies terug na het fietsen. "Dat is meestal zo. Want het is meestal regen de laatste weken, dus dan zit je altijd onder de modder", vertelt atb'er Jan Hendriks.



Volgens alle betrokken partijen is de wasplaats een uitkomst. "Ja, zeker weten. Mensen die hier even komen voor een weekendje hebben echt wel wat aan die spuitplaats, want dan kunnen ze met de fiets mooi schoon naar huis", aldus Hendriks.

Door: Robbert Oosting Correctie melden