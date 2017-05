Feestavond Hurry-Up moet laatste gat in begroting dichten

Hurry Up (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de begroting van het lopende seizoen nog een gat van 18.000 euro. Het tekort is ontstaan door de vier rondes Europacup die de club heeft gespeeld, terwijl er maar één Europese ronde was begroot.

De feestavond, morgenavond in eigen sporthal De Eendracht, moet dat gat dichten.



"De Europese successen hebben ons voor volgend seizoen veel nieuwe sponsors opgeleverd. Maar met dat geld moeten we geen gaten in de huidige begroting gaan dichten. Dan schiet het allemaal niet op", zegt interim-voorzitter Hendrikus Velzing van Hurry-Up.



Voor de zogenaamde Eendrachtparty zijn verschillende artiesten opgetrommeld. Jan Egbert en de Loosies show, Erik van Klinken, Look Sharp The Roxette Tribute, Erik Wolters, Countdown Best Classics Live, DJ Jeff Free en DJ Evander verlenen belangeloos hun medewerking aan de feestavond.



'Ik reken op loyaliteit leden'

"Iedereen heeft zich heel loyaal opgesteld. De artiesten en alle spullen voor de avond zijn gesponsord. Nu reken ik op de loyaliteit van de leden", aldus Velzing die constateert dat het nog niet storm loopt.



"Er kunnen duizend mensen in onze sporthal. Als die allemaal vijftien euro betalen. En we tellen de drankinkomsten erbij op. Dan zijn we een heel eind. We hebben driehonderd leden. Als al die leden nou eens zorgen dat ze twee mensen meenemen. Dan zijn we uit de zorgen", besluit Velzing.



De Eendrachtparty begint morgenavond om 20.00 uur

