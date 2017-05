OM wil 2 jaar cel voor medeverdachte die miljoenen van 12-jarige verduisterde

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag twee jaar celstraf geëist tegen de 38-jarige man uit Midwolda. Hij was met een man van 54 uit Eelderwolde bewindvoerder van een 12-jarige jongen.

De twee mannen worden ervan verdacht vier miljoen euro aan erfenisgeld van de jongen te hebben verspild via beleggingsfonds CEG/Reggehuys. Die jongen is inmiddels 21 jaar oud.De verdachten staan vandaag allebei voor de rechter. Vanmorgen was de man uit Midwolda aan de beurt. Vanmiddag ondervraagt de rechter de man uit Eelderwolde.De man uit Midwolda werkte tot 2005 bij de Friesland Bank. Hij zegt niet geweten te hebben dat zijn compagnon het geld van de jongen in risicovolle beleggingen stak. Hij deed naar eigen zeggen alleen de financiële administratie en wist niets over beleggen. Hij dacht dat het geld dat van de rekening werd afgeschreven een geldlening was.Een kantonrechter had de mannen toegezegd dat ze het geld mochten beleggen, maar alleen in zaken met een minimaal risico. Om grotere bedragen te kunnen overboeken werd aan de kantonrechter verteld dat daarmee de tuinman en de juwelier moesten worden betaald.Het Openbaar Ministerie zegt dat het beleggingsfonds CEG/Reggehuys bekend stond als zeer risicovol. Ook vindt het OM dat de man best wist dat het geld werd gebruikt om schulden van het beleggingsfonds af te betalen.De Officier van Justitie vindt dat de man voor zijn aandeel in het verduisteren van een deel van de erfenis van de 12-jarige jongen een onvoorwaardelijke celstraf van 24 maanden moet krijgen. Omdat de zaak lang is blijven liggen, eiste de officier een lagere straf.De verdachte reageerde emotioneel op de eis. "Het belang van de jongen stond voor mij altijd voorop", zei hij met verheven stem. "Ik ben verbaasd dat ik in het strafrecht wordt getrokken. Ik werd er niet beter van."Vanmiddag hoort de man uit Eelderwolde welke staf het OM hem wil opleggen.