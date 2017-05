Jannes: Ik heb lang getwijfeld, maar ik doe het gewoon!

NOORDSCHESCHUT - "Het wordt een hele mooie avond. Met fans, familie en vrienden die ik in de afgelopen jaren heb ontmoet", zegt Jannes over het concert dat hij 7 oktober geeft in de GelreDome in Arnhem.

Met het concert viert de volkszanger hij dat hij vijftien jaar in het vak zit. "Het wordt een feestelijke show. Het is voor mij ook heel spannend allemaal natuurlijk. Maar we gaan het gewoon doen!"Jannes kan nog niet al te veel loslaten over hoe de show er uit komt te zien. "We gaan het zo neerzetten dat er een spectaculair begin is en een fantastisch eind. De aankleding wordt ook geweldig. Ik heb een klein beetje gezien, maar voor mij is het ook nog een verrassing wat straks het resultaat is.""Het concert duurt langer dan twee uur", vertelt de volkszanger. "Er komen heel veel nummers voorbij. Ook liedjes die ik al een tijd niet meer heb gezongen, dus ik zal wel moeten repeteren. Ik word begeleid door een grote band en artiesten waar ik al jarenlang een goeie band mee heb. Die komen ook langs."Jannes heeft bewust gekozen voor het GelreDome in Arnhem. "Dat ligt lekker centraal. Het TT Circuit in Assen had natuurlijk ook gekund, maar ik heb fans in het hele land."