Drentse 65-plussers voelen zich gezonder dan gemiddelde oudere

ASSEN/DEN HAAG - 65-plussers uit Drenthe voelen zich gezonder dan de gemiddelde Nederlandse leeftijdsgenoot.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Gezondheidsmonitor van de GGD, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Drentse 65-plussers scoren beter dan gemiddeld op alle drie de onderzochte punten.Van de ondervraagden ervaart 65 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Dat percentage is sinds de laatste Gezondheidsmonitor in 2012, met 5 procent gestegen.Ook het aantal senioren dat zegt met één of meerdere langdurige aandoeningen te kampen (47 procent) of zich beperkt voelt vanwege gezondheidsproblemen (48 procent) voelt zich toch gezonder dan het Nederlandse gemiddelde.Ouderen in het zuiden van Limburg ervaren hun gezondheid het minst als goed of zeer goed. Ook het percentage 65-plussers dat zegt beperkt te zijn vanwege problemen met hun gezondheid ligt daar het hoogst van Nederland (56 procent).Waarom 65-plussers in Drenthe bovengemiddeld goed scoren is de GGD Drenthe nog aan het onderzoeken.