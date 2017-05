Noord Nederlands Orkest trekt recordaantal bezoekers in 2016

NNO tijdens een openluchtconcert (foto: Noord Nederlands Orkest)

GRONINGEN - Het Noord Nederlands Orkest heeft het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Voor het eerst sinds het bestaan kwam het bezoekersaantal uit boven de 100.000.

In 2016 kwamen bijna 106.000 mensen luisteren naar de concerten van het NNO. Het vorige record stamt uit 2007, met 99.000 bezoekers.



NNO-directeur Ingeborg Walinga is trots op de cijfers. "Het is altijd je doelstelling om heel veel publiek te halen. En 100.000 is een prachtig getal natuurlijk. We zijn blij dat het gelukt is."



Het aantal bezoekers hangt van verschillende factoren af, zegt Walinga. "Het ene seizoen spelen we bijvoorbeeld vaker in de open lucht dan het andere seizoen. En vooral die openluchtconcerten brengen mensen binnen. Want bij een openluchtconcert kun je meer bezoekers bergen dan bij een concert in de zaal. Pura Vida in de Blauwe Stad in Groningen trok bijvoorbeeld in 2016 meer dan 8000 bezoekers."



En bezoekersaantallen alleen zijn niet zaligmakend volgens Walinga. "Het gaat niet alleen om de kwantiteit. We willen ook programma's maken voor zoveel mogelijk verschillende publieksgroepen. Het kan dus zijn dat je iets programmeert waarvan je van tevoren weet dat het voor een kleiner publiek is."