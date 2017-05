400.000 euro naar slachtoffers van geweld in Drenthe

DEN HAAG - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keerde afgelopen jaar bijna 400.000 euro uit aan slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf in Drenthe. In totaal keerde het fonds vorig jaar een recordbedrag van 16,9 miljoen euro uit.

https://localfocus2.appspot.com/59145cc0e9445 " style="width:100%;" frameborder="0">

In onze provincie verdubbelde het uitkeringsbedrag van het fonds ruim: in 2015 keerde het Schadefonds nog iets meer dan 160.000 euro uit. Het uitkeringsbedrag steeg in alle provincies, met uitzondering van Friesland. De stijging is volgens het Schadefonds te danken aan de 'flinke investering' in de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland.Ook in bijna alle Drentse gemeenten is de schadeuitkering gestegen. In Aa en Hunze bleef het bedrag gelijk. Het meeste geld in de provincie werd uitgekeerd aan slachtoffers in de gemeente Assen: ruim 74.000 euro.Het Schadefonds Geweldsmisdrijven ondersteunt slachtoffers van een geweldsmisdrijf met behulp van een financiële tegemoetkoming. Wie fysiek of psychisch letsel heeft opgelopen bij een geweldsmisdrijf kan een aanvraag doen bij het fonds om eventuele kosten die als gevolg van het misdrijf zijn ontstaan te dekken.