Geen nieuwe besmettingen met MRSA in Scheper Ziekenhuis

EMMEN - In het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn sinds de ontruiming van de afdeling Oost 1 geen nieuwe besmettingen met de MRSA-bacerie geconstateerd.

Wel blijft de afdeling met 42 bedden gesloten, totdat het onderzoek naar de besmettingen is afgerond.Bart Visser van Treant Zorggroep, waar het Scheper Ziekenhuis onderdeel van is, verwacht dat de afdeling ergens in de komende dagen weer vrijgegeven kan worden. "We houden nog even een slag om de arm, omdat we nog bezig zijn met het testen van kweken", aldus Visser.Vorige week werd de MRSA-bacterie in het Scheper Ziekenhuis ontdekt. Zes patiënten en drie medewerkers bleken besmet te zijn. Om verdere verspreiding te voorkomen ontruimde het ziekenhuis de afdeling Oost 1. De patiënten zijn tijdelijk naar een noodafdeling verplaatst.