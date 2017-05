Speciale toezichtscommissie negeert kritische informatie over bevingsschade

EMMEN - De commissie die toeziet op het onderzoek naar schade door aardbevingen heeft een kritisch rapport maandenlang onder de pet gehouden.

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) verstuurde een kritisch rapport over aardbevingsonderzoek door Witteveen+Bos uit Emmen. Dat bureau had geconcludeerd dat schade aan huizen in Emmen in 2015 niet kwam door een aardbeving.Volgens Tcbb is dat onderzoek niet goed uitgevoerd. Maar de brief die de instantie daarover stuurde naar de commissie die toeziet op bevingsschade werd dus achtergehouden. Volgens RTV Noord wist de zogenoemde begeleidingscommissie al sinds 14 februari van de brief van de Tcbb."Dit is een heel slechte zaak", reageert Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) uit Assen. "We waren vanmiddag eigenlijk allemaal ontstemd in de Kamer en iedereen wil opheldering, want dit is een schandalige gang van zaken."GroenLinks heeft al laten weten een debat te willen aanvragen. Mulder steunt dat in principe, maar wil eerst nog per brief opheldering van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. "Ik wil weten wat de minister ervan zegt, want dit wekt natuurlijk niet zoveel vertrouwen. Hij moet dus rap komen met een verklaring", zegt Mulder.De begeleidingscommissie is ingesteld door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De club moet erop toezien dat de alle gevallen van aardbevingsschade op een goede manier worden onderzocht.