Automobilist raakt gewond bij botsing in Beilen

De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N381 bij Beilen.

De bestuurder verloor de macht over het stuur, belandde in de berm en botste tegen een boom. Hoe het met het slachtoffer is, is onbekend. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.