OM eist vier jaar cel voor hoofdverdachte verduistering erfenis 12-jarige

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag vier jaar cel geëist tegen de 54-jarige man uit Eelderwolde. Daarnaast eist het OM een verbod van vijf jaar voor het uitoefenen van werk in de financiële dienstverlening.

De man was met een 38-jarige man uit Midwolda bewindvoerder van een 12-jarige jongen. De twee mannen worden ervan verdacht vier miljoen euro aan erfenisgeld van de jongen te hebben verspild via beleggingsfonds CEG/Reggehuys. De jongen is inmiddels 21 jaar oud."Alles wordt in het negatieve getrokken, dat wil ik graag rechtzetten. Ik wilde het geld juist veilig stellen en wist niet dat het niet mocht wat we deden", aldus de 54-jarige hoofdverdachte.Het Openbaar Ministerie heeft eerder vanmiddag twee jaar celstraf geëist tegen de 38-jarige man uit Midwolda.