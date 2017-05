Binnen het uur 32 bestuurders beboet op het Stationsplein in Assen

De politie deelde onder meer 32 boetes uit op het Stationsplein in Assen (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Bij meerdere verkeerscontroles in Assen zijn vandaag 45 boetes uitgedeeld. De meeste bestuurders kregen een bekeuring op het Stationsplein.

Sinds twee weken is het plein verboden voor het verkeer, maar dat werd volgens de politie massaal genegeerd. In een uur tijd werden 32 bestuurders op de bon geslingerd. De overige bekeuringen werden uitgedeeld op de Maria Montessoriweg voor verschillende overtredingen.



De komende maanden houdt de politie extra verkeerscontroles in Assen. Ook komt er meer toezicht bij het station.