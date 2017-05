Raad Borger-Odoorn praat over thuisteelt cannabis

EXLOO - De gemeenteraad van Borger-Odoorn praat vanavond over de thuisteelt van medicinale cannabis. Gemeentebelangen en de PvdA hebben het onderwerp op de agenda gezet en zouden graag zien dat de gemeente in Den Haag gaat aandringen op versoepeling van de regels.

Het onderwerp is op de agenda gekomen door toedoen van raadslid Miranda Pathuis van Gemeentebelangen. Het raadslid heeft zelf kanker en gebruikt pure THC in druppelvorm. THC is de werkzame stof in cannabis. Ook de PvdA steunt de discussie.De partijen hopen dat de raad in Den Haag gaat aandringen op een oplossing voor mensen die om medische redenen cannabis willen gebruiken. Ze kunnen nu wel via de arts aan het middel komen, maar tegen een te hoge prijs en ook de kwaliteit zou niet constant zijn. Daarom teelt deze groep liever zelf. Het handhavingsbeleid bij het Openbaar Ministerie is dat ze vijf planten gedogen.In de Overijsselse gemeente Hof van Twente werd de discussie over thuisteelt al eerder gevoerd. De raad stemde daar unaniem in met een krachtig signaal aan Den Haag. “Maar het heeft ons tot nu toe niet verder gebracht”, vindt Bart Hissink uit Goor. De in Wijster opgegroeide Hissink vindt het jammer dat veel burgemeesters niet meer lef tonen. “Ze kunnen met politie en justitie best afspraken maken om ons met rust te laten.” Hissink liep zelf hersenletsel op na een ongeluk en rookt sindsdien wiet.Hissink hoopt dat ook Borger-Odoorn bij het kabinet en de Tweede Kamer gaat pleiten voor meer soepelheid rond cannabis. Wethouder Frits Alberts zegt de discussie toe te juichen, maar hij vindt niet dat de gemeente een grote rol heeft. “De sleutel ligt toch echt in Den Haag. Thuisteelt toestaan gaat ons als college te ver.”