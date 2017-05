Ondernemend: Werkgevers moeten af van vrees voor aannemen van iemand met een handicap

Ondernemend over de participatiewet (foto: Martin van der Veen/RTV Drenthe)

ASSEN - Je zal maar een handicap hebben en op zoek zijn naar een baan. Grote kans dat het niet lukt. Werkgevers zien veel beren op de weg. Onterecht, zegt Harry Haddering uit Assen.

Haddering zit zelf in een rolstoel en heeft een klein contract bij de Rabobank in Assen. "Als men naar mij kijkt, denk men eerder aan dingen die ik niet kan. Je moet kijken naar wat ik wél kan."



Hij is een van de sprekers tijdens een congres over de participatiewet deze week in Assen.



Koudwatervrees bij werkgevers

Veel bedrijven vrezen voor problemen als ze iemand met een handicap aannemen. Een hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld. Maar dat is onzin volgens HR-manager Esther Bloeming van Swedish Match in Assen. Dit bedrijf heeft veertig werknemers van werkvoorzieningsschap Alescon aan het werk. "Ze zijn juist heel toegewijd. Soms moet je ze zelfs dwingen om vakantie te nemen. En als er een aanpassing nodig is, dan doen we dat."



Tijdens het congres is ook Lucille Werner te gast. Zij is bekend van het inmiddels verdwenen tv-programma Lingo. Ze heeft zelf een handicap en heeft in het verleden ook te maken gehad met werkgevers die haar niet wilden vanwege haar handicap.



Werkgevers moeten gehandicapten ruimte geven

Via haar eigen foundation probeert ze het zelfbeeld van gehandicapten te verhogen. "De doelgroep wil moeilijk in beweging komen. Je hebt te maken met vooroordelen. Je moet sterk in je schoenen staan om iets aan te durven. Er is koudwatervrees in het bedrijfsleven. Dat moet weg."



Uit cijfers zou volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord blijken dat Noord-Nederland het zo slecht nog niet doet met het aannemen van mensen met een handicap. Maar wat Haddering, Werner en Bloeming betreft, mag er nog wel wat meer gebeuren.



In Ondernemend op TV Drenthe vanavond een discussie over de mensen met een handicap die graag aan de slag willen in het bedrijfsleven.

