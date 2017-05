Gezondheidscentrum in Hoogeveens kloostergebouw opent deuren

Het gezondheidscentrum in het Hoogeveens kloostergebouw is open (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Na jaren verbouwen, opent het gezondheidscentrum in het oude Hoogeveense kloostergebouw vandaag haar deuren.

Eigenaren Aliene Haar en Ruud Slot van de ZorgZaak in Hoogeveen kochten het oude klooster in 2013. "We zijn geboren en getogen Hoogeveners en kennen het gebouw al van vroeger. Onze zoon heeft hier eerst in anti-kraak op het pand gepast", lachen zij.



'Spannend'

Het hele gebouw is van binnen herbouwd, omdat het tien jaar heeft leeggestaan. "Het was best spannend, want we zijn mensen uit de zorg en toen moesten we ineens met de bouw bezig", vertelt Slot.



Vijftien huurders

Over belangstelling heeft het gezondheidscentrum niet te klagen. In oktober kwam de huisartsenpraktijk als eerste in het kloostergebouw. Er was steeds meer interesse en inmiddels zitten er vijftien huurders in het pand. Van pedicures, fysiotherapeuten, een audicien en een psycholoog tot een beweeghuis voor ouderen.



"In het beweeghuis kunnen ouderen inspiratie opdoen om te kijken wat ze in hun eigen huis kunnen doen om daar zo lang mogelijk te wonen", legt Slot uit. In het beweeghuis staan hulpmiddelen voor het douchen, koken, maar ook trapliften en andere ondersteuningen. Ook het Toon Hermanshuis Drenthe zit in het gebouw.



Nog één lege ruimte

Alles in het gezondheidscentrum is er op gericht zo fit en gezond mogelijk door het leven te gaan. "Er kwam hier bijvoorbeeld een mevrouw bij de huisarts. De arts zag dat ze last heeft van haar gebit en zei: loop maar even mee. De tandkundige repareerde haar prothese en even later kon ze haar broodje hier in het restaurant opeten", aldus de eigenaren.



Er is nog één ruimte leeg in het kloostergebouw. "Het is wat ons betreft een succes", stralen Haar en Slot. Vandaag wordt het pand feestelijk geopend. Zaterdagmiddag is er een open huis en is iedereen welkom om een kijkje te nemen.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden