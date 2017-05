Wapen van Drenthe in Assen wordt 'gelift'

ASSEN - Een bijzondere klus deze dagen rond het historische Wapen van Drenthe aan de Vaart in Assen. Het verzakte gebouw wordt centimeters omhoog gelift.

De fundering van het vroegere herenlogement uit 1780 is zo verzakt, dat de nieuwe eigenaren deze eerst omhoog willen laten brengen, voordat ze aan de grote verbouwing beginnen. Muren staan namelijk scheef en vloeren lopen schuin af door de vele centimeters verzakking. Dat euvel moet eerst verholpen worden, zegt eigenaar Jannes Janssens.De Asser ondernemer kocht het monumentale pand vorig jaar oktober uit een veiling, samen met collega Rob de Groot. Daarvoor stond het beeldbepalende gebouw jarenlang leeg, en is het flink verpauperd.De verzakte fundering wordt via een speciale injectietechniek zeven centimeter omhoog gebracht. "En daarmee zijn we dan weer terug op het oude niveau", vertelt Janssens, "en zijn we meteen ook van wat scheuren verlost."In kleine stalen ronde buizen, die langs de muur in de grond zijn geprikt, wordt beetje bij beetje twee-componenten hars geïnjecteerd. "Dat doen we heel voorzichtig, in kleine hoeveelheden, om zo in twee dagen tijd geleidelijk het pand weer omhoog te blazen", zegt een werknemer van het specialistische bedrijf. Aan de buitenmuur hangt meetapparatuur dat de geleidelijke stijging nauwlettend registreert in centimeters en millimeters.De inschatting is dat er zo'n drieduizend kilogram hars nodig is, om het gebouw weer recht te zetten.Eigenaar Janssens volgt het liften van zijn pand vandaag op de voet, want bijzonder is de klus wel. "Ja, en het kost ook zeker wat, maar het mooie is, je ziet gelijk resultaat. Kijk maar eens goed ook naar het voetpad hiernaast, dat is ook is al een paar centimeter omhoog gekomen. En als de injectiepistolen weer een flinke shot hars erin spuiten, hoor je het in ons pand piepen en kraken", lacht hij.Het gebouw wordt voor 1,2 miljoen euro verbouwd. Zodra de fundering is hersteld, gaat de verbouwing binnen verder. Na de zomer wordt de buitenkant van het pand aangepakt.Op de eerste en tweede verdieping appartementen, maar er wordt ook nog gedacht aan kantoorruimte. Op de begane grond komt het Asser VVV-kantoor en een grand-café. De bedoeling is dat het kantoor en grand-café in januari openen. Het TT Museum komt uiteindelijk niet in het Wapen van Drenthe pand, daarvoor is een andere locatie in beeld.