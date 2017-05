Emmen werkt hard aan armoedebestrijding: 'Frustratie van hier tot ginder'

Wethouder Jan Bos werkt hard om armoede tegen te gaan (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Rondkomen van 55 euro in de week. Dat is waar Ellen Heijne uit Emmen mee te maken heeft. "Geld maakt absoluut niet gelukkig, maar het maakt dingen soms wel wat gemakkelijker."

Heijne is niet de enige in de gemeente Emmen. In totaal leeft 1 op de 7 gezinnen in armoede. Een groot probleem. "Dit vind ik heel frustrerend", aldus wethouder Jan Bos. Om armoede extra te bestrijden is Emmen onderdeel van een landelijke proef.



Armoede

"Armoede is een ingewikkeld begrip. Wij hanteren als definitie dat als iemand minder, of gelijk aan 110% van het bijstandsniveau als inkomen heeft, het om armoede gaat", legt Bos uit. Desalniettemin blijft het een ongrijpbaar begrip, omdat er veel mensen zijn die uit schaamte bijvoorbeeld niet aankloppen bij hulpinstanties waardoor hun probleem onzichtbaar blijft.



Bos noemt het onderwerp taai en moeilijk grijpbaar. "Het raakt mij. We hebben het altijd over een samenleving, dus samen leven. We moeten er voor elkaar zijn, met name voor de kwetsbare mensen. Dat is een van de speerpunten waar ik nadrukkelijk voor wil staan." De gemeente werkt hard aan armoedebestrijding, onder andere met het armoedepact.



Armoedepact

Het armoedepact is opgericht in 2014. Het is een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Denk aan Stichting Leergeld, Humanitas en het Leger des Heils. "Die werken samen om kennis te delen, zodat we een sluitende aanpak krijgen", vertelt Bos. Hij noemt de aanpak met het armoedepact effectief.



De bedoeling van het initiatief is dat mensen die aankloppen bij een hulporganisatie met het invullen van één formulier direct geholpen kunnen worden door meerdere organisaties. Dit om niet verschillende keren de mogelijke schaamte te moeten ondergaan van het aankloppen bij een hulpinstantie. "Stel je komt bij de voedselbank, dan wordt er gelijk gekeken of diegene ook kinderen heeft, misschien kunnen ze dan bijvoorbeeld gebruik maken van Stichting Leergeld. Zo komen alle aspecten goed in beeld", aldus de wethouder.



55 per week

Ellen Heijne moet dus rondkomen van 55 euro per week. Met behulp van haar ouders, die af en toe voor haar koken, redt ze het redelijk samen met haar dochtertje. Al zou ze natuurlijk best weleens wat meer willen hebben. "Ik hoef niet zoveel geld, maar wel iets meer zodat ik wat meer adem kan halen. Als we bijvoorbeeld vakantie hebben, dan wil mijn dochtertje ook leuke dingen doen en naar buiten." Confronterend, want dat kost vaak veel geld.



Heijne noemt zichzelf chaotisch gestructureerd. Ze is niet goed met post en administratie, waardoor ze naar eigen zeggen vastliep en in de schulden kwam. De gemeente betaalde haar studie tot sociaal agogisch werker, maar een baan hield ze er niet aan over. Toch zit de jonge vrouw uit Emmen niet bij de pakken neer.



Stichting

Heijne is namelijk Stichting InspireNation gestart. Dat zag ze meer zitten dan schoffelen of kippen vangen voor een uitkering. De gemeente ondersteunt haar twee jaar lang. Met de stichting helpt Heijne de jeugd in Emmen: "Als jij jong bent en je weet niet wat je wilt, maar je houdt wel van dansen, zingen of iets creatiefs, dan kun je dat bij ons gaan doen."



Volgens Heijne valt er een muur van de kinderen af wanneer ze bezig zijn met zang en dans. "Ze praten dan meer over dingen waar ze tegenaanlopen op school of thuis. Daar wil ik graag achterkomen, zodat ik ze misschien kan doorverwijzen. Ik wil ze graag laagdrempellig helpen."



Werk

Het ideale toekomstbeeld van Heijne is dat ze door haar stichting geen uitkering meer nodig heeft. "Dit kan ik tot mijn honderdste wel doen. Al moet ik met een rollator dansen met de jongeren", lacht ze. "Mensen verbinden, laten zien wat je passie is. Dat maakt je blij. En ook al zit je dan in een arme situatie, dat doet er dan niet toe."



"Juist dat werk, hoe basaal het ook klinkt, is een van de manieren om uit de armoede te komen. Het is dan ook een van onze speerpunten", vertelt wethouder Bos tot besluit. "Ook al kunnen we maar één uit de armoede halen, dan gaan we ervoor." Cijfers over hoeveel minder armoedegevallen hij in de toekomst wil heeft hij niet als doel. "Ik heb meer kwalitatieve doelen. Het gaat bijvoorbeeld om het verlichten van acute nood waar die er is maar ook om het informeren van jongeren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen en een betere toekomst krijgen. En we willen kijken hoe mensen een beter inkomen kunnen krijgen door te werken. Dat zijn de doelen."



Landelijke proef

Emmen doet ook mee aan een landelijke proef, dit om de armoede nog beter te bestrijden. Met geld, beschikbaar gesteld door de landelijke overheid, werkt Stichting Leergeld samen met verschillende hulporganisaties om armoede in de gemeente nog beter zichtbaar te maken. Dit heeft als doel om meer jongeren te bereiken die in armoede leven.



Een succes, volgens Tina Groenhoff van Stichting Leergeld Emmen. "We kunnen in Emmen zeggen dat wij de eerste in de proef zijn die de gemeente mee heeft. De medewerkers draaien mee met de proef. Zo hebben wij een groter bereik om de kinderen uit de doelgroep te bereiken."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden