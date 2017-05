Toch nieuwe gevallen van MRSA in Scheper Ziekenhuis Emmen

EMMEN - Er zijn toch weer nieuwe MRSA-besmettingen aan het licht gekomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Het gaat om drie patiënten en een medewerker. In totaal is nu bij twaalf patiënten en vier medewerkers vastgesteld dat ze de bacterie bij zich dragen. Eerder vandaag leek het er nog op dat er geen nieuwe besmettingen waren gevonden. Nu is dat toch het geval.Volgens een woordvoerder gaat het om een besmettelijke variant van de MRSA. Het ziekenhuis nam al verscherpte hygiënemaatregelen na de uitbraak. "We gaan door met de maatregelen die we al hebben genomen. We controleren extra streng op de hygiëne. We willen heel graag de verspreiding van de bacterie voorkomen", aldus de woordvoerder.De patiënten bij wie nieuwe gevallen van de MRSA zijn geconstateerd, liggen inmiddels niet meer in het ziekenhuis. De medewerker die de bacterie bij zich draagt, werkt voorlopig niet in het ziekenhuis.MRSA wordt in de volksmond wel de ziekenhuisbacterie genoemd. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Maar een infectie die door de bacterie is veroorzaakt, wordt wel moeilijk te behandelen. MRSA is ongevoelig voor de meeste antibiotica.