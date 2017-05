FC Emmen-trainer Dick Lukkien: We zijn er nog niet

VOETBAL - Nog negentig minuten scheiden FC Emmen van de halve finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie. Daar gaat vriend en vijand van uit na de prachtige 5-1 zege van FC Emmen in de heenwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Toch wil trainer Dick Lukkien zich nog niet rijk rekenen. "We zijn er nog niet", aldus de oefenmeester.

"Er zijn voorbeelden genoeg dat een zekere voorsprong alsnog werd weggegeven, dus van onderschatting kan en mag geen sprake zijn. Bovendien willen we het publiek ook iets laten zien. Ik hoop dat de supporters in groten getale naar het stadion komt en wij moeten gewoon gaan voetballen."De trainer hoopt dat zijn team hetzelfde kan laten zien als maandag. "In Waalwijk lieten we zien waartoe we in staat zijn, zowel aan de bal als zonder. Ik ben vooral benieuwd of we dat nog een keer kunnen laten zien."Cas Peters en Tim Siekman, met respectievelijk 14 en 6 doelpunten de topschutters van de Drentse club, keren na hun schorsing weer terug in de basisopstelling. Lukkien kiest dus niet voor het principe 'never change a winning team'. "Het is ook de lastigste keuze tot nu toe voor me geweest. Peters en Siekman hebben echter veel krediet opgebouwd, vandaar de keuze. Bovendien was Issa Kallon gisteren wat ziekjes, maar met hem hebben we als invaller natuurlijk ook een ijzersterk wapen achter de hand."Siekman en Peters zagen hun ploeggenoten afgelopen maandag uitstekend spelen en beseften meteen dat er een kans zou bestaan dat ze de return vanaf de bank moesten beginnen. "Dat had zeker het geval kunnen zijn, want iedereen fungeerde maandag uitstekend", aldus Siekman. "Maar aan de andere kant speel ik ook al 38 duels, dus eerlijk gezegd had ik ook niet gedacht dat ik ernaast zou staan." Peters is vooral blij met het feit dat de selectie in de beslissende fase zo breed is. "Absoluut. Dat kan van doorslaggevende betekenis zijn."Bij RKC ontbreken Evander Sno en Gigli Ndefe. Eerstgenoemde heeft wegens privéproblemen vrijaf gekregen, Ndefe raakte tegen FC Emmen geblesseerd. Etienne Vaessen staat in de goal in plaats van Tamati Williams terwijl Steef Nieuwendaal na een schorsing terugkeert.Telgenkamp; Aslan, Lima, Siekman, Loen; Olijve, Türk, Bannink, Klok; Huisman en PetersFC Emmen - RKC begint om 18.30 uur en is LIVE te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog op deze site.