Burgemeester Van Oosterhout: Emmen is geen Loppersum

EMMEN - "Natuurlijk staan wij voor de belangen van onze inwoners als het gaat om schade als gevolg van aardbevingen, maar pas er nou mee op: Emmen is geen Loppersum wat betreft aardbevingen", aldus de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout.

Hij reageert daarmee op kritiek van LEF! die vindt dat de gemeente lacherig doet over de bevingsschade in de gemeente.Vandaag ontstond commotie na een rapport van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Die stelde dat een schaderapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos niet deugde. Het bureau onderzocht 111 adressen in Emmen waar schade zou zijn als gevolg van een beving op 30 september 2015. De uitkomst was dat de schade aan de huizen niet het gevolg daarvan kon zijn.De Tcbb betwijfelt dat en spreekt het rapport van Witteveen+Bos dus tegen. LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher wond zich op over het rapport, omdat deze al op 14 februari verstuurd is naar het ministerie van Economische Zaken, terwijl het college van Emmen volgens hem buiten beschouwing werd gelaten. Ook noemt hij het onbegrijpelijk dat inwoners van Emmen niet om tafel mogen bij besprekingen tussen de NAM, Witteveen+Bos, de Tcbb en de gemeente.Burgemeester Van Oosterhout laat weten dat het college op 4 april een conceptversie van het rapport heeft ontvangen. "Dit ter voorbereiding op een overleg van 12 april met de betrokken partijen." Vervolgens bleef het stil vanuit Den Haag en de betrokken partijen."Begin mei hebben wij toen nog maar eens gevraagd aan Economische Zaken wat de stand van zaken was", vervolgt Van Oosterhout. Op 8 mei kwam er antwoord vanuit Den Haag dat het definitieve rapport over de schade zo snel mogelijk richting Emmen zou komen. "Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen", aldus de burgemeester. Hij benadrukte er op te hameren dat het rapport zo snel mogelijk naar het college gestuurd word, zodat deze het kan bespreken en daarna kan delen met de gemeenteraad.Leutscher ging vervolgens in discussie met Van Oosterhout over de rol van de gemeente bij de afwikkeling van de bevingsschade. Ook vroeg hij zich hardop af hoe Van Oosterhout zijn rol ziet in deze afwikkeling: "In Groningen en Noord-Drenthe spelen de burgemeesters een buitengewoon prominente rol, is dat ook niet voor u weggelegd?"Van Oosterhout benadrukte dat Emmen niet vergeleken moet worden met de problematiek in het Groningse Loppersum en Slochteren. "Daar moeten wij bij wegblijven. De problemen daar zijn fundamenteel anders dan in Noord-Drenthe of Emmen. We hebben het hier over ruim honderd meldingen, dat is echt van een fundamenteel andere orde dan in Groningen."Hij drukte Leutscher op het hart dat het college, inclusief hijzelf, betrokken blijft bij de schade-afhandeling. "Wij willen ook altijd een luisterend oor bieden. Wij staan achter de inwoners."