Robert Kleine is nieuwe wethouder van gemeente Emmen

EMMEN - Robert Kleine (44) wordt de nieuwe CDA-wethouder in de gemeente Emmen.

Kleine neemt de werkzaamheden over van Bouke Durk Wilms, die in april overleed na een kort ziekbed."Ik ben vereerd dat ik ben voorgedragen. Maar de aanleiding is natuurlijk erg vervelend", reageert Kleine. Dat hij de nieuwe wethouder wordt, verbaast hem niet echt. "Ik heb eerder al de ambitie uitgesproken om wethouder te worden, dus dan is het wel te verwachten dat ze bij je uitkomen."Kleine werkt nu bij de Veiligheidsregio Drenthe en daarnaast is hij voorzitter van CDA in Drenthe. Het werk bij de brandweer is niet te combineren met het wethouderschap en dus stopt Kleine daar mee. Wel wil hij voorzitter van het CDA blijven. Volgens Kleine is die combinatie in het verleden vaker voorgekomen.De nieuwe wethouder vermoedt dat hij vooral is voorgedragen vanwege zijn communicatieve vaardigheden en manier van verbinding zoeken.Dat Kleine de nieuwe wethouder wordt, is nog niet helemaal zeker. Hij is nu voorgedragen door de raadsfractie van het CDA in Emmen en op 24 mei neemt de gemeenteraad een beslissing. Maar dat is eigenlijk slechts een formaliteit. Kleine is er dan ook van overtuigd dat hij over een krappe twee weken de nieuwe wethouder in de gemeente Emmen is.