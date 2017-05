Witteveen+Bos: Schadeclaims aardbeving Emmen terecht afgewezen

EMMEN - Ingenieursbureau Witteveen+Bos blijft achter de bevindingen en conclusies staan van het eigen rapport over de schade als gevolg van een aardbeving in Emmen. Volgens het ingenieursbedrijf heeft het terecht alle 111 schadeclaims na de aardbeving van 30 september 2015 bij Emmen afgewezen.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de bevindingen en eindconclusies van de onderzoeken in Emmen juist zijn. Wij staan open voor inhoudelijke kritiek en opmerkingen op onze aanpak en bevindingen en staan open voor een gesprek met belanghebbenden", laat Witteveen+Bos in een persbericht weten.Op 30 september 2015 was bij Emmen een beving van 2,3 op de schaal van Richter. Er kwamen in totaal 111 schademeldingen binnen, maar volgens Witteveen+Bos kon dat niet aan de aardbeving liggen. Volgens een brief van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), die in handen is van RTV Drenthe, klopt dat niet Witteveen+Bos is verrast door de ontstane commotie. Eind maart was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van onder meer Tcbb, NAM, de gemeente Emmen en Witteveen+Bos, waarbij het onderzoek van het ingenieursbedrijf is besproken. "Uit de bespreking leidden wij af dat de commentaren van de Tcbb op het onderzoek zijn opgehelderd en voor een belangrijk deel komen te vervallen. Witteveen+Bos verwacht dat de Tcbb nog een verslag van het symposium zal opstellen."Het bedrijf zegt wel een extra grondonderzoek te willen uitvoeren in Emmen. "Wij verwachten overigens niet dat dit tot andere onderzoeksresultaten leidt."Het bureau vindt het jammer dat er nu commotie is over het onderzoeksrapport dat het heeft opgesteld. "Wij betreuren de ontstane onrust en onduidelijkheid, in de eerste plaats voor de bewoners in deze gebieden."