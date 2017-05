Ondernemersfonds Assen wordt voortgezet

ASSEN - Het Ondernemersfonds Assen wordt definitief voortgezet. Een raadsmeerderheid stemde er vanavond mee in en had geen boodschap aan een kritische brief van een anonieme groep ondernemers.

Alleen de Stadspartij PLOP stemde tegen. Die wil eerst een paar verbeteringen doorgevoerd zien, zoals betere communicatie over het fonds en meer transparantie over hoe het geld uit het fonds besteed wordt.Ook moet het fonds beter bekend worden bij het bedrijfsleven, want een enquête wees onlangs uit dat veel ondernemers het fonds na al die jaren nog niet kennen. Pas daarna wil PLOP het Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd voortzetten. "Dus eerst zien en dan geloven", aldus Kees Boonzaaijer.Het fonds, dat zes jaar geleden begon, wordt gevuld door de ondernemers zelf via een extra heffing op de ozb-aanslag, die de gemeente Assen int. Hierdoor is jaarlijks zo'n vier ton beschikbaar. Geld uit het fonds wordt geïnvesteerd in stadspromotie, in evenementen in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele en sportieve activiteiten en in beter parkmanagement op de bedrijventerreinen. Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds bepaalt jaarlijks welke activiteiten subsidie krijgen.Onlangs kwam een kritische brief van een groep anonieme ondernemers over de gang van zaken bij het Ondernemersfonds Assen. De besluitvorming over de verdeling van het geld is volgens de anonieme groep onduidelijk, en ook zou de jaarlijkse evaluatie niet deugen.Vooral CDA en VVD hadden grote moeite met de anonieme brief van de kritische ondernemersgroep, waarvan ook volstrekt onduidelijk is hoe groot de groep is. De groep wil zich niet openlijk kenbaar maken, omdat de leden bang zijn dat hun kritiek gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.CDA en VVD vinden dat een vreemde gang van zaken. Volgens hen mag de brief dan ook geen enkele rol spelen in het besluit over voortzetting van het Ondernemersfonds. "Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe ondernemers en overheid samen de handschoen oppakken. De lijst met activiteiten is indrukwekkend. Van Assen, voor Assen, door Assen", aldus VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijse. "We voeren geen discussie met anonieme briefschrijvers. Laten we hier niet instinken", zei CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte.De CDA-voorman kreeg daarop een fikse stoot onder de gordel van Kees Boonzaaijer van Stadspartij PLOP. Die stelde de integriteit van De Korte ter discussie. Boonzaaijer suggereerde dat CDA-fractievoorzitter De Korte namens zijn broodheer, de Asser vastgoedondernemer Ploegmakers, sprak. CDA'er De Korte werkt als directeur bij Ploegmakers Beheer in Assen en eigenaar Ploegmakers was in de beginjaren penningmeester van het Asser Ondernemersfonds. Boonzaaijer zei: "U lijkt wel de slager die zijn eigen vlees keurt."De CDA-fractie reageerde woedend, vroeg om schorsing, en eiste vervolgens excuses van de PLOP-fractie, maar die weigerde. De Korte vond de opmerking van Boonzaaijer ' absoluut niet kunnen'. Of de kwestie een vervolg krijgt, daarover gaat de CDA-fractie zich nog beraden.Voorzitter Arie van der Spek van het Asser Ondernemersfonds is blij met het raadsbesluit, om het fonds structureel voort te zetten. Volgens hem is het fonds van groot belang om Assen als stad te promoten en het ondernemersklimaat te versterken. "Hier worden we in Assen met z'n allen beter van."Ook gaat hij aan de slag met verbetering van de communicatie en de transparantie, zodat duidelijker wordt waarom aanvragen wel en niet worden gehonoreerd.Met de groep kritische maar anonieme ondernemers wil Van der Spek ook zeker in gesprek. "Als ze vinden dat het beter kan en anders, dan willen wij daar graag met ze over praten. Maar er heeft zich nog steeds niemand gemeld. En omdat ik niet weet wie het zijn, kan ik verder niks. Dus wij wachten af."