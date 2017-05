Bungalowpark De Hullen wil snel pilot dubbelbestemming park

BEILEN/DRIJBER - Volgens de bewoners van bungalowpark De Hullen in Drijber dringt de tijd om de huidige situatie op het park te legaliseren. De vereniging van eigenaren (VVE) stelt daarom aan de gemeente voor om zo snel mogelijk een proefproject te beginnen, waarin zowel permanente bewoning als verhuur mogelijk is.

Voorzitter Borst van de VVE zegt dat 75 procent van de vakantiehuisjes al jarenlang permanent bewoond wordt. Maar er dreigt volgens hem een "ernstige aantasting van de woon- en leefomgeving", doordat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. De bewoners zouden niet meer investeren in hun huisjes en dus dreigt verloedering. "Het is vijf minuten voor twaalf", aldus Borst. Vorig jaar wilden de bewoners van bungalowpark al dat het park permanent bewoond kan worden. Zij stuurden toen een brief naar het college van de gemeente Midden-Drenthe.Dubbelbestemming heeft volgens Borst als voordeel dat de huisjes niet onderworpen worden aan moderne bouwvoorschriften. Dat zou wel gebeuren als het gehele park wordt gelegaliseerd. "De huisjes stammen voor het merendeel uit de jaren 70 en zijn gebouwd als recreatiewoningen. Je gaat ook niet de bouwvoorschriften van nu opleggen aan woningen uit de jaren dertig."Onduidelijk is vooralsnog of de gemeente Midden-Drenthe het voorstel voor een proef met dubbelbestemming overneemt. Met name D66, Gemeentebelangen en Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork steunen het plan. Alle fracties steunen het plan van de gemeente om per park een toekomstplan te maken."We zijn er trots op dat op ons park huurders en permanente bewoners zo goed met elkaar omgaan. We vragen de gemeente achter ons voorstel te gaan staan en het pilotproject bij de provincie te bepleiten. Op Buitengoed Blanckenbergh in Havelte kan dit ook al", zegt Borst.