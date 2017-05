Bezwarencommissie geeft boze omwonenden CH De Wolden gelijk

VEENINGEN - De bezwarencommissie van de gemeente De Wolden vindt dat de organisatie van CH De Wolden geen extra evenementen mag organiseren die niets te maken hebben met paardensport.

Een groep van 27 bewoners stapte naar de commissie, omdat ze vrezen voor geluidsoverlast vanaf het evenemententerrein in Veeningen. "We zijn heel blij en tevreden met deze uitspraak", reageert Arjen Kuindersma namens de bewoners. "We hebben acht weken op deze uitspraak moeten wachten."De uitspraak van de bezwarencommissie is een advies. Het betekent dus niet automatisch dat de extra evenementen die CH De Wolden wil organiseren van de baan zijn. "Het college van burgemeester en wethouders moet nu opnieuw een beslissing nemen. Wij denken dat ze het oordeel van de bezwarencommissie niet naast zich neer zullen leggen. Als ze dat wel doen, verliezen ze een stukje geloofwaardigheid", zegt Kuindersma.Eigenlijk verwacht Kuindersma dan ook wel dat het college maatregelen neemt. Of alle geplande extra evenementen dan van de baan zijn is de vraag, maar Kuindersma rekent in ieder geval op een compromis. "Als dat niet gebeurt, dan leggen wij ons er niet bij neer. Dan gaan we naar de ombudsman of naar de kantonrechter." Kuindersma zegt dat de groep bewoners van het begin af aan al heeft aangestuurd op een compromis, maar de gemeente zou hier niets van hebben willen weten.In december vorig jaar gaf de gemeente De Wolden een ontheffing aan CH De Wolden, waardoor de club ook evenementen mag organiseren die niets met paardensport hebben te maken. Het gaat in totaal om achttien evenementen; maximaal vijf openbare en twaalf besloten evenementen per jaar.