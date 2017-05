Raad Borger-Odoorn ziet belang medicinale wiet

EXLOO - Alle fracties in de gemeenteraad van Borger-Odoorn zien het belang van het gebruik van medicinale wiet. Maar het thuis telen van cannabis gaat een aantal partijen te ver, zo bleek vanavond bij een discussie in het gemeentehuis.

Op initiatief van Gemeentebelangen en de PvdA debatteerden de partijen over het gebruik van medicinale wiet. “De natuur levert mooie middelen. Ik vind het belangrijk dat voor de doelgroep het middel beter en goedkoper beschikbaar komt. Maar thuisteelt gaat veel te ver”, vindt Erik Braam van de ChristenUnie.Het CDA was het meest kritisch. “We zijn tegen het gebruik van cannabis, maar we hebben er bij mensen die ziek zijn wel begrip voor. Maar de teelt thuis toestaan lijkt ons echt geen goed idee. Niet iedereen weet regie te houden over de eigen gezondheid. We willen het via de arts en apotheek regelen”, aldus Ankie Huijing van het CDA. “We moeten gecontroleerde hulp bieden en zitten niet te wachten op mensen die thuis voor apotheker spelen.”Raadslid Miranda Pathuis van Gemeentebelangen is blij met de discussie. “Er is duidelijk uitgesproken dat Den Haag het aan de voorkant gaat regelen, zodat wij aan de achterkant in onze gemeente niet in de problemen komen.” Pathuis kan zich prima vinden in verstrekking via arts en apotheek. “Thuisteelt is geen doel op zich, maar gebeurt vaak omdat het op andere wijze niet lukt om het middel te krijgen.”De partijen wijzen ook op de rol van zorgverzekeraars. Die zouden medicinale wiet moeten vergoeden.