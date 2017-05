'Emmen staat in principe buitenspel'

EMMEN - De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders kan niets doen voor Emmen op aardbevingsgebied. Emmen ligt buiten het gebied dat onder het beheer van de coördinator valt, en daarom is de aardbevingsproblematiek daar 'het probleem van de politiek'.

Emmen was niet uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van de Nationaal Coördinator. Toch besloot Menno Klompmaker van Emmer partij LEF! er toch heen te gaan. De bijeenkomst ging over aardbevingsschade door gaswinning van de NAM."We zijn niet veel wijzer geworden, het enige dat we wel weten is dat Emmen volledig buitengesloten is voor het nieuwe schadeprotocol. Het is te triest voor woorden, niet te verteren", zo zegt Klompmaker in een reactie tegen een verslaggever van RTV Noord. "Emmen staat echt buitenspel. Het is een zaak voor de politiek, werd er gezegd. Wij gaan daar zeker werk van maken."Dat Emmen niet mee kan doen aan het nieuwe schadeprotocol betekent volgens Klompmaker dat de NAM nog steeds de beslissingsbevoegdheid heeft in Emmen en daar de zaken regelt.Voor de bijeenkomst waren achttien gemeenteraden uitgenodigd waaronder Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld. Er ging geen uitnodiging naar Emmen, waar juist de afgelopen dagen veel te doen is over afgewezen aardbevingsschade.