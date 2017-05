Kleine kijkt uit naar wethouderschap: Je kan echt het verschil maken

EMMEN - Robert Kleine heeft veel zin in zijn wethouderschap bij de gemeente Emmen. "Je kan echt het verschil maken, dat lijkt mij mooi."

De nieuwe wethouder weet nog niet waar hij dan het verschil gaat maken. "De voordracht komt nog in de gemeenteraad. In de organisatie moeten we dan nog goede afspraken maken over het inwerktraject. Dus om nu al te zeggen waar ik het verschil ga maken, is lastig." Wel geeft hij aan voorstander te zijn van burgerparticipatie.Kleine werkt nu nog bij de Veiligheidsregio Drenthe en is voorzitter van het CDA in deze provincie. Zijn ambities waren bekend binnen de partij. "Ik heb vorig jaar met de fractievoorzitter al een kop koffie gedronken."De 44-jarige Kleine woont in Emmen, maar groeide op in Noordscheschut. "Ik kom eigenlijk uit de zuidwesthoek."Kleine volgt Bouke Durk Wilms op, die vorige maand overleed na een kort ziekbed. "Ik ben vereerd dat ik ben voorgedragen, maar de aanleiding is natuurlijk erg vervelend", zei hij gisteravond.