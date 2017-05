Emmen wacht het formele aardbevingsrapport af

EMMEN - De gemeente Emmen wacht het officiële rapport van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) af voordat het college gaat nadenken over de positie van de gemeente in die problematiek. Dat zegt wethouder René van der Weide.

De Tcbb verstuurde een kritisch rapport over aardbevingsonderzoek door Witteveen+Bos uit Emmen. Dat bureau had geconcludeerd dat schade aan huizen in Emmen in 2015 niet kwam door een aardbeving. Dat rapport is uitgelekt, de gemeente Emmen heeft nog geen officieel rapport ontvangen."Het bevreemdt mij wel dat we nog steeds geen officieel rapport hebben ontvangen van het ministerie. We hebben hier al meerdere keren om gevraagd en nu is het dus gelekt." Wethouder Van der Weide vindt het belangrijk een standpunt te bepalen in overleg met de provincie. "We willen met de provincie samenwerken om er Drenthe-breed in te staan."Volgens de wethouder is de situatie in Emmen, en heel Drenthe, niet te vergelijken met de aardbevingsproblematiek in Groningen. "Als je kijkt naar het aantal en de kracht van de bevingen, is de situatie echt niet vergelijkbaar. We moeten goed naar kijken op welke wijze we hier in de toekomst mee willen omgaan, en hierin optrekken met de provincie."