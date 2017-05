Lid raadscommissie Westerveld Jan Pruntel overleden

Pruntel werd onwel in het gemeentehuis (foto: Google Streetview)

DIEVER/HAVELTE - Jan Pruntel, lid van de raadscommissie van de PvdA in Westerveld, is vannacht in het ziekenhuis overleden. De inwoner van Havelte is 65 jaar geworden.





Pruntel was, naast schaduwfractielid voor de PvdA, sinds november 2007 voorzitter van het Cliëntenplatform Sociale Zaken van de gemeente Westerveld. In die rol had hij als voornaamste taak het college te voorzien van adviezen op het terrein van de wet Werk en Bijstand. In de fractie hield hij zich voornamelijk bezig met financiën. Pruntel werd dinsdagavond tijdens de raadscommissie Fysiek Domein & Middelen in het gemeentehuis in Diever onwel. De afgelopen dagen werd duidelijk dat zijn toestand zorgelijk was.