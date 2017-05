Waar moet de nieuwe commissaris van de koning aan voldoen?

ASSEN - Drenthe zoekt een nieuwe commissaris. De provincie is vandaag een campagne gestart om Drenten mee te laten denken over het profiel van de commissaris.

Zo wordt onder meer gevraagd of de CdK gericht moet zijn op samenwerking binnen en buiten Drenthe. Ook wil de provincie weten of het belangrijk is dat de commissaris benaderbaar is en de belangen van Drenthe ook buiten de provincie behartigt.Drenten kunnen ook aangeven wat zij een belangrijke opdracht vinden voor de CdK. Moet hij zich hardmaken voor de Drentse economie of de provincie in Den Haag en Europa op de kaart zetten?Mensen die willen meepraten over het profiel van de commissaris van de koning kunnen terecht op de website van de campagne . De campagne loopt tot 26 mei.Jozias van Aartsen is waarnemend commissaris. De provincie denkt dit jaar nog een nieuwe commissaris te benoemen.